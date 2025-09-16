Dodatek węglowy wprowadzono ustawą z lipca 2022 roku jako jednorazowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem. Świadczenie wynosiło 3000 zł i przysługiwało rodzinom, w których głównym źródłem ciepła były urządzenia opalane paliwem stałym zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunki jakie trzeba było spełnić:

zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),

(CEEB), potwierdzenie, że kocioł na węgiel jest podstawowym źródłem ciepła w gospodarstwie.

Wypłatami dodatku węglowego zajmowały się gminy. Dzięki wsparciu wiele rodzin mogło choć częściowo pokryć gwałtownie rosnące koszty opału w sezonie 2022/2023.

Na dzień dzisiejszy rząd nie przygotował żadnego projektu ustawy ani rozporządzenia, które przewidywałoby kontynuację dodatku węglowego w 2025 roku. Ministerstwo wskazuje, że ewentualne decyzje będą zależały od trzech czynników:

cen surowców energetycznych na światowych rynkach,

sytuacji budżetowej państwa,

poziomu inflacji i jej wpływu na domowe rachunki.

Jeśli ceny węgla ponownie wzrosną do bardzo wysokich poziomów, temat może wrócić. Na ten moment jednak mamy informacje, że w sezonie grzewczym 2025/2026 dodatku węglowego nie będzie.

Jakie wsparcie zamiast dodatku węglowego 2025/26?

Ryczałt energetyczny - to rozwiązanie skierowane głównie do emerytów i rencistów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie ma charakter comiesięczny i jest formą dopłaty do rachunków za energię w wysokości 312,71 zł. Ryczałt energetyczny przysługuje m.in.:

kombatantom, osobom represjonowanym,

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla,

kamieniołomach czy zakładach wydobycia uranu.

Bon ciepłowniczy 2025 - rząd zdecydował się w tym roku na inne wsparcie – tzw. bon ciepłowniczy. To nowa odsłona bonu energetycznego, skierowana do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Wysokość dopłat będzie zależeć od ceny energii cieplnej i może sięgnąć nawet 3500 zł rocznie. Więcej w artykule poniżej.