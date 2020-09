Jak czytamy w komunikacie, 22 września obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu, a celem tej inicjatywy jest zachęcenie mieszkańców do wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania, takich jak np. komunikacja miejska. Podkreślono, że znaczący udział w rozwoju transportu zbiorowego mają fundusze europejskie.

"Transport publiczny jest trzecim pod względem wielkości sektorem, po drogowym i kolejowym, o największym dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko. Na ten cel przeznaczyliśmy prawie 10 mld zł" – mówi cytowana w informacji resortu minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodaje, że nowoczesna, ekologiczna i przyjazna komunikacja miejska, dzięki wparciu z funduszy unijnych, powoli staje się standardem w polskich miastach.

Ze środków unijnych - jak napisano - dofinansowane są zarówno projekty z zakresu odnowienia floty, zakupu taboru, jak i modernizacji oraz rozbudowy sieci transportu zbiorowego. "Inwestując fundusze unijne chcemy, by tworzona infrastruktura czy kupowany tabor skłaniał mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru transportu publicznego. Pasażerowie chętniej przesiądą się do komunikacji miejskiej w sytuacji gdy jest on niezawodny i przewidywalny" – podkreśla minister.

Wskazano, że dzięki dofinansowaniu z programu IiŚ do takich miast jak Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz i Gorzów Wielkopolski trafiło 168 nowoczesnych pojazdów tramwajowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, natomiast w Gdyni pasażerowie mogą korzystać z 30 nowych trolejbusów. Podkreślono, że w miastach zwiększa się liczba autobusów elektrycznych. Do tej pory - jak wskazano - zakupiono 363 autobusy, w tym 64 elektryczne, które trafiły do Warszawy, Zielonej Góry i Tych.

"Środki Programu Infrastruktura i Środowisko wspierają również rozbudowę Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), których celem jest uprzywilejowanie transportu publicznego w ruchu oraz rozwój dynamicznej informacji pasażerskiej" - napisano.

Podkreślono, że od września 2019 roku pasażerowie stołecznej komunikacji mogą korzystać z trzech nowych stacji II linii metra na odcinku wschodnim (Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy oraz Trocka), natomiast w kwietniu tego roku udostępnione zostały kolejne trzy stacje II linii metra na odcinku zachodnim (Płocka, Młynów i Księcia Janusza), o łącznej długości 6 km. "Rozbudowa II linii warszawskiego metra jest kontynuowana i do końca 2022 roku powiększy się o kolejne 5 stacji. Budowa warszawskiej kolei podziemnej powstaje przy wsparciu Programu Infrastruktura i Środowisko" - czytamy.

Napisano, że MFiPR od 2019 roku prowadzi pilotaż, którego celem jest wsparcie chętnych miast w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP). Bierze w nim udział ponad 30 miast różnej wielkości.

"Celem uruchomionego pilotażu jest zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy. Projekt ma również pomóc w transferze wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego oraz wesprzeć miasta w przygotowaniu lub aktualizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP). Stanowi to też element przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej - nacisk na dobrze zaplanowaną, zrównoważoną mobilność miejską będzie priorytetem również w latach 2021-2027" - zaznaczono w informacji.