Kościński na spotkaniu prasowym on-line mówił, że ulgi podatkowe dla firm, jakie proponuje rząd w Polskim Ładzie są też pewnego rodzaju zachętą dla prywatnych inwestorów, aby czuli się "coraz bardziej komfortowo, żeby gospodarka się rozwijała", że rząd też w tym pomaga.

"Inwestycje prywatne w ostatnim okresie już zaczęły rosnąć, już zaczyna coś się ruszać. Powoli prywatni inwestorzy widzą, że gospodarka wraca na normalne tory" - powiedział Kościński.

Jak dodało, "my, jako administracja centralna inwestujemy w publiczne inwestycje, konsumpcja rośnie, eksport rośnie".

"Coraz większa jest taka - nie chcę używać tego słowa - presja na prywatnych inwestorów, (....) że będą musieli praktycznie inwestować. Ale mam nadzieję, że będą musieli w tym pozytywnym sensie, że chcą i widzą, że to jest korzyść dla nich, a nie, że to jest ostatnia deska ratunku. To jest ten aspekt pozytywny" - tłumaczył Kościński.

W jego ocenie, "może już jesteśmy w tym momencie, gdzie prywatni inwestorzy już coraz śmielej wychodzą i wyciągają swoje pieniądze i inwestują".

Zgodnie z poniedziałkowymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego PKB w I kw. 2021 spadł o 0,9 proc. rdr, wobec wstępnego szacunku mówiącego o spadku w wysokości 1,2 proc. rdr. i wobec spadku o 2,7 proc. rdr. w IV kw. ubiegłego roku. GUS podał, że inwestycje w I kw. 2021 wzrosły o 1,3 proc. rdr. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta