Według banku Goldman Sachs do połowy przyszłego roku możemy się spodziewać wzrostu PKB co najmniej rzędu 7 proc. – Nasze roczne prognozy wzrostu na lata 2021 i 2022 są znacznie powyżej konsensusu. Dotyczy to Polski, ale i całego świata . Niektórzy prognostycy nie doceniają, jak szybko może nastąpić ożywienie. Recesja wywołana przez COVID-19 różniła się od poprzednich – rządy na całym świecie zmusiły dużą część gospodarek do zamknięcia. Teraz, gdy ograniczenia zostały złagodzone, gospodarki otwierają się ponownie stosunkowo szybko, napędzając wzrost – mówi Kevin Daly, ekonomista Goldman Sachs.