Ceny konsumpcyjne wzrosły we wrześniu o 2,2 proc. rok do roku, po wzroście o 1,9 proc w sierpniu. To o 0,1 punktu więcej niż wskazał Insee w pierwszych szacunkach opublikowanych 30 września. Wzrost ten wynika głównie z przyspieszenia średnich cen energii (+14,9 proc.) i usług (+1,4 proc.) oraz żywności (+1 proc.) w ciągu roku.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny konsumpcyjne spadły jednak o 0,2 proc., po wzroście o 0,6 proc. w sierpniu, co można tłumaczyć spadkiem cen usług, żywności, zwłaszcza kosztów produktów. Ceny energii wzrosły średnio o 1,3 proc. w ciągu miesiąca, głównie ze względu na wzrost cen gazu.