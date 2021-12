W piątek Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2022 r. Dochody budżetu mają wynieść 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł a deficyt nie powinien przekroczyć 29,9 mld zł. Wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść w ujęciu realnym 4,6 proc., a inflacja średnioroczna jest prognozowana na 3,3 proc.

„Rzuca się w oczy niska prognoza inflacji, która nie została zmieniona. W praktyce inflacja będzie zapewne co najmniej dwukrotnie wyższa, co oznacza, że budżet może uzyskać wyższe od zaplanowanych dochody i to mimo że w budżecie zapisano dość wysoki wzrost dochodów z VAT” – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak.

W jego opinii wyższa od zaplanowanej inflacja może okazać się zabezpieczeniem w sytuacji, gdyby wzrost PKB okazał się niższy od zaplanowanego.

„Nasza prognoza wzrostu PKB na 2022 r. to 4 proc. To jest niewielka różnica, na poziomie błędu prognozy. Ale nawet gdyby się okazało, że wzrost PKB wyniesie na przykład 3,5 proc., a więc różnica wynosiłaby 1 pkt. proc., to dochody budżetu ze względu na wyższą od zaplanowanej inflacji zapewne okażą się bliskie tym, które wpisano do ustawy, albo nawet nieco wyższe” – stwierdził Antoniak.

Powiedział także, że przyszłoroczny budżet jest budżetem przejściowym.

„W roku 2020 budżet się koncentrował na walce z covidem. W 2021 r. w budżecie było nadal widać walkę z pandemią, ale było także przyspieszenie gospodarki i wzrost dochodów. W roku 2022 ma być podobnie – z jednej strony nadal w budżecie widać walkę z pandemią i elementy służące stymulowaniu gospodarki, choć przy stosunkowo ograniczonym deficycie. W 2023 r., kiedy skończy się klauzula pozwalająca na odejście od reguł fiskalnych, będzie zapewne już widać wyraźne zacieśnienie polityki fiskalnej” – powiedział ekonomista Banku Pekao.

Stwierdził, że warto byłoby się zastanowić nad szybszą redukcją deficytu.

„Mamy taką sytuację, że luka produktowa zamknęła się już w tym roku, a PKB będzie powyżej potencjalnego. Pytanie więc, czy naprawdę potrzebujemy stymulacji fiskalnej w sytuacji, gdy funkcjonujemy w warunkach dodatniej luki produktowej i wysokiej presji inflacyjnej?” – stwierdził Antoniak.