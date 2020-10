Najtańszą ofertę, opiewającą na 448,9 mln zł, złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR, a najdroższą - na sumę 589 mln zł - konsorcjum firm Unibep i Budrex.

"Wszystkie oferty mieszczą się w naszych szacunkach, które opiewają na kwotę 832,09 mln zł. Komisja przetargowa rozpoczęła analizę i weryfikację złożonych ofert" - podała w komunikacie GDDKiA.

Drogowcy przypominają, że w przetargu ma być wyłoniony podmiot, który zaprojektuje i zbuduje ok. 10,5 km drogi ekspresowej S19, a także 5,2 km odcinek drogi krajowej nr 19, który powstanie w standardzie drogi głównej przyspieszonej w pobliżu przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy. To łącznie 15,7 km drogi. W tym miejscu na północy będzie się zaczynała S19, która dalej będzie biegła na południe.

Na odcinku Kuźnica-Sokółka planowane są dwa węzły drogowe: Kuźnica i Sokółka Północ. "Całość od północy omija miasto, dzięki czemu wyprowadzony zostanie z Kuźnicy ruch tranzytowy z i do przejścia granicznego" - podano w komunikacie. Przy przejściu granicznym ma powstać po sześć pasów ruchu - dwa na wjazd do Polski i cztery na wyjazd z Polski. Planowane są dwa miejsca obsługi podróżnych: Popławce (w kierunku wyjazdowym z kraju) i Wojnowce - z kierunku wjazdu do Polski. Na MOP Popławce ma powstać 827 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych i 210 dla osobowych.

GDDKiA chciałaby podpisać umowę z wykonawcą tego odcinka S19 w pierwszym kwartale 2021 r., a budowa ma się zacząć za dwa lata, w trzecim kwartale 2022 r. Prace miałyby się zakończyć w pierwszym kwartale 2025 r.

GDDKiA w Białymstoku prowadzi szereg przetargów związanych z zaprojektowaniem i budową podlaskiego odcinka trasy S19 Via Carpatia. Dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski poinformował w czwartek w mediach społecznościowych, że Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła w czwartek odwołanie złożone przez turecką firmę Kolin Insaat od decyzji GDDKiA, która odrzuciła ofertę tej firmy w przetargu na odcinek S19 Białystok Zachód - Białystok Księżyno. Dodał, że oznacza to, iż w tym przetargu będzie analizowana następna oferta ze złożonych - firmy Budimex S.A.