Podpisana w poniedziałek podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Turcji umowa przewiduje transfer technologii konieczny do serwisowania sprzętu w Polsce.

"Dziś podpisaliśmy umowę na zakup czterech zestawów dronów bojowych. W zestawach będzie 24 bezpilotowców uzbrojonych w pociski przeciwpancerne. Wraz z uzbrojeniem kupiliśmy pakiet logistyczny i szkoleniowy" – powiedział cytowany przez MON minister obrony Mariusz Błaszczak po podpisaniu umowy na zakup dla Wojska Polskiego systemu klasy MALE Bayraktar TB2.

Kontrakt dotyczy dostawy czterech zestawów; w skład każdego z nich wchodzi sześć uzbrojonych dronów. Cena jednego zestawu to ok. 67 mln dolarów. Kontrakt obejmuje także dostawę mobilnych stacji kontroli, radarów z syntetyczną aperturą (SAR), symulatorów oraz zapas części zamiennych. Umowa przewiduje także dostarczenie naprowadzanych laserowo kierowanych tureckich pocisków rakietowych typu MAM-L i MAM–C oraz amunicji szkolnej.

Umowa zakłada objęcie systemu 24-miesięczną gwarancję, zawiera też pakiet szkoleniowy i logistyczny, a także transfer technologii zapewniający możliwość serwisowania i naprawy m.in. silników, naziemnych stacji kontroli oraz kamer.

Bayraktar TB2 to taktyczny bezzałogowy system powietrzny (BSP) klasy MALE (średniego pułapu, dużej długotrwałości lotu) zdolny do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych (Intelligence, surveillance and reconnaissance, ISR) oraz misji bojowych za pomocą kierowanych pocisków rakietowych przenoszonych na czterech punktach podwieszeń pod skrzydłami.

Bayraktar TB2 został wyposażony w system awioniki umożliwiający w pełni autonomiczne kołowanie, start, lądowanie i przelot.

Dron mierzy 6,5 metra długości oraz 12 metrów rozpiętości. Maksymalna długotrwałość lotu wynosi 27 godzin. Masa startowa drona to 650 kilogramów, a maksymalna prędkość to około 220 km/h.

Pierwszy zestaw bezzałogowców trafi do Sił Zbrojnych RP do końca 2022 r. Całość zamówienia zostanie zrealizowana do końca 2024 r.

Programy wprowadzenia bezzałogowych statków powietrznych różnych kategorii zapisywano w planach modernizacji technicznej polskiego wojska. Zakup czterech zestawów klasy MALE ujęto w programie Zefir. Rozpoznania na poziomie dywizji dotyczy program Gryf, na szczeblu brygady – Orlik, a na poziomie batalionu - Wizjer. W ubiegłym roku MON wybrało minipionowzloty w programie Ważka.