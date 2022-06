Reklama

Właśnie temu poświęcone jest to Forum, żeby zastanowić się wspólnie na temat tego czy uda się ten trend odwrócić, czy fundusze wrócą do łask inwestorów nie tylko indywidualnych. Unia Europejska również pracuje nad tym. Mamy nową propozycję jeżeli chodzi o zmianę dyrektywy ZAFI i dyrektywy JUSIF. Chcemy wprowadzić fundusze czysto pożyczkowe. Miejmy nadzieję, że odpowiedź na to pytanie brzmi tak, że tylko jest to kwestia czasu, powiedział Artur Zapała, partner w Kancelarii SPCG w trakcie XVI Forum Funduszy.