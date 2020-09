"Nasza gospodarka przejdzie płytką recesję w tym roku i wyjdzie szybciej z recesji w przyszłym roku" - powiedział Kosciński podczas panelu "Gospodarka w recesji" w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

"Przy nowelizacji budżetu deficyt general government - przy uwzględnieniu tarczy PFR - planowany jest na 12 proc. PKB. W 2022 wracamy do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW)" - dodał.

20 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej, zakładając w nim deficyt na poziomie 109,3 mld zł. W projekcie zapisano też spadek PKB w tym roku o 4,6 proc.. Z kolei przyjęty tydzień później projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej zakłada na 2021 rok 82,3 mld zł deficytu centralnego i 4 proc. wzrostu PKB.

Ministerstwo Finansów informowało podczas prezentacji projektów, że ze względu na włączenie tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) do wyniku sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) deficyt w tym ujęciu wzrośnie w tym roku do 12 proc. PKB wobec prognozowanych w kwietniowej aktualizacji programu konwergencji (APK) 8,4 proc. PKB. Z kolei projekt budżetu 2021 zakłada deficyt 'general government' na poziomie ok. 6 proc. PKB.