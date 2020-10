Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu rok do roku wzrosła o 2,5 proc.

Według analityków banku, za lepszym odczytem stało silne odbicie sprzedaży samochodów, co może częściowo tłumaczyć rozdźwięk pomiędzy naszymi danymi kartowymi i wynikami sprzedaży. Pierwszy raz od marca do wzrostu (rdr) powróciła sprzedaż żywności (koniec zapasów z wiosny lub początek budowania nowych).

Jak zaznaczyli, nieznacznie wyhamowało tempo wzrostu sprzedaży mebli, sprzętu rtv/agd, ale nadal jest to kategoria towarów z najsilniej rosnącą sprzedażą. Przeciętnie w III kwartale 2020 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,0 proc. rdr wobec spadku o 10,6 proc. rdr w II kwartale 2020 r., co zapowiada, że w III kwartale br. dynamika konsumpcji była dodatnia (PKO: +2,2 proc. rdr vs -10,9 proc. rdr w 2 kwartale) - czytamy w komentarzu.·

Druga fala zachorowań rodzi obawy o ponowny, silny spadek konsumpcji w IV kwartale br. Dane o mobilności za październik pokazują osłabienie natężenia ruchu w punktach rekreacyjno-handlowych, jednak w skali stanowiącej ułamek strat odnotowanych wiosną. Zdaniem PKO BP do podobnych wniosków prowadzą dane o natężeniu ruchu w centrach handlowych.

Reklama

Analiza danych o płatnościach kartowych dokonywanych przez klientów PKO Banku Polskiego sugeruje, że w październiku skala osłabienia wydatków była marginalna, a wydatki były o ok. 6 proc. wyższe niż bezpośrednio przed pandemią (vs ok. 8 proc. we wrześniu) - czytamy.

"Te różnice, w połączeniu z bieżącymi danymi o wysokiej częstotliwości, w naszej ocenie potwierdzają, że skala reakcji gospodarki (w tym konsumpcji) na drugą falę zachorowań będzie wymiernie mniejsza niż miało to miejsce w 2 kw. 2020r." - wskazali.

Ich zdaniem produkcja budowlana we wrześniu zaczęła odrabiać straty (+15,5 proc. mdm; -9,8 proc. rdr vs PKO BP: -9,5 proc., konsensus -10,6 proc.). Zaznaczono, że ożywienie w budownictwie miało powszechny charakter (we wszystkich kategoriach dwucyfrowe wzrosty mdm). "Chociaż we wrześniu było wspierane przez efekty sezonowo-kalendarzowe, to wg nas utrzyma się w kolejnych miesiącach (poprawa ocen koniunktury, odmrożenie inwestycji sektora publicznego)" - podali.

W opinii ekonomistów w IV kwartale br. budownictwo powinno częściowo neutralizować potencjalne ponowne osłabienie aktywności sektorów usługowych i handlu.

"Zestawiając dane za wrzesień i dostępne +szybkie+ dane za październik rewidujemy w górę nasz szacunek dynamiki PKB w 3 kw. 2020 do -1,7 proc. rdr (z -1,9 proc. r/r), a prognozę całorocznego PKB pozostawiamy bez zmian czyli na poziomie -2,9 proc" - podali analitycy PKO BP.