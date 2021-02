"Wzrost w roku 2021 może okazać się wysoki (ze względu na efekty bazowe) i wynieść około 4,1%. PKB osiągnie zaś w ujęciu nominalnym 2484 mld zł (564 mld euro)" - czytamy w "Comiesięcznym przeglądzie Makroekonomicznym".

Obecnie KIG prognozuje, że w przypadku rynku pracy w pierwszych miesiącach roku 2021 sytuacja będzie pogarszać się z przyczyn sezonowych.

"Liczba bezrobotnych zwiększy się prawdopodobnie do 1,1 mln, a stopa bezrobocia do 6,5%. Wiosną i latem bezrobocie będzie spadać" - czytamy dalej.

Na kształtowanie się poziomu płac w najbliższych miesiącach wpływać będą zmiany w poziomie aktywności gospodarczej, podano również.

W styczniu i lutym - zdaniem KIG - dynamika płac wzrośnie odpowiednio odpowiednio o 5,2% i 5% r/r.

Reklama

KIG oczekuje spowolnienia tempa rocznego wskaźnika inflacji do 1,8% w lutym.

W styczniu br. produkcja przemysłowa zwiększyła się realnie o 4,4%, produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 6,6%, sprzedaż detaliczna spadła realnie r/r o 1,5%, prognozuje KIG.

"W ostatnich kwartałach widoczny jest równoczesny napływ kapitału bezpośredniego na nasz rynek i odpływ kapitału portfelowego. Odpływ kapitału portfelowego to konsekwencja zmiany polityki zarządzania długiem państwa. Dług emitowany jest głównie do podmiotów krajowych, mniej zaś do inwestorów zagranicznych. Rezerwy walutowe są wysokie. Ich poziom jest adekwatny do wielkości importu towarów i usług (5,97 miesiąca importu towarów i usług), podaży pieniądza (31,8%) i zadłużenia zagranicznego (41,6%). Zadłużenie zagraniczne rośnie wolno. Stosunek zadłużenia zagranicznego do PKB (obecnie 57%) i eksportu towarów (obecnie 133%) spada. Aktualny stosunek zadłużenia zagranicznego do PKB i eksportu jest niski" - podała Izba.