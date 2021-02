Ostatnie pozytywne wyniki badań nad szczepionką przeciwko Covid-19 sprawiły, że zmęczony pandemią świat odetchnął z ulgą. Jednak bez względu na to, jak skuteczne będą te szczepionki, nie wystarczą one do zakończenia globalnej pandemii - a dla wielu najbardziej narażonych społeczności na świecie nie nadejdą one wystarczająco szybko - zauważa najstarszy amerykański miesięcznik popularnonaukowy.

Szczepionki firm Moderna i Pfizer zostały opracowane w rekordowym czasie, ale istotnym wyzwaniem jest dystrybucja tych dwudawkowych preparatów, które muszą być przechowywane w rygorystycznych warunkach chłodniczych – zauważa miesięcznik. I dodaje, że spośród prawie 8 mld ludzi na ziemi wiele to społeczności o niedofinansowanych i napiętych systemach opieki zdrowotnej, a więc dostarczenie tam szczepionek to "nie lada wyczyn". "Nawet jeśli zajmiemy się wyzwaniami logistycznymi, w rzeczywistości potrzeba czasu i funduszy, aby dostarczyć szczepionki, leczenie i testy, które dotrą do wszystkich potrzebujących" – zaznacza pismo.

I przypomina, że kiedy wprowadzono ratujące życie leki antyretrowirusowe dla nosicieli wirusa HIV, minęło siedem lat, zanim dotarły one do najbiedniejszych społeczności. W tym czasie miliony ludzi zmarły, kolejne miliony zostały zakażone, a pandemia HIV wciąż się powiększała.

"Dopóki nie uda nam się pokonać tych przeszkód i zapewnić równego dostępu do szczepionek i metod leczenia dostępnych na całym świecie, podstawy kontroli tego wirusa pozostają tak samo ważne jak zawsze" - podkreśla "SA".

Przez długi czas wiele krajów będzie nadal polegać na sprawdzonych już sposobach zmierzających do opanowania pandemii, a więc testowaniu, śledzeniu kontaktów osób zakażonych i izolowaniu. "Ten prosty, ale skuteczny proces jest kluczem do bezpiecznego ponownego otwarcia gospodarek i społeczeństw. Jest to możliwe dzięki szybkiemu i sprawiedliwemu zwiększeniu skali diagnostyki, która okazała się najważniejszym narzędziem ograniczającym rozprzestrzenianie się Covid-19" - zauważa pismo.