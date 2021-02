Od końca XIX w., gdy Reymont pisał „Ziemię obiecaną”, konsumpcjonizm cały czas przybierał na sile, coraz bardziej eksponując „nieżyciowość” poszczenia, odmawiania sobie, powstrzymywania się, wyrzekania się. Dlatego gdy reklamy krzyczały „Go for it!” („Weź to!”), katolicki Wielki Post stawał się coraz bardziej przestrzenią, jakby to powiedział kolumbijski filozof i teolog polityczny Nicolás Gómez Dávila, dla kościelnej misji utrzymywania „kontrświata w świecie”.

Epoka konsumpcjonizmu ma się ku końcowi. To naturalny proces, element ewolucji kapitalizmu – w istocie powrót do źródeł. Wielu jednak trudno będzie oddzielić kapitalizm od konsumpcjonizmu, gdyż te pojęcia zrosły się i używane są dziś zamiennie. Odkąd w 1899 r. Thorstein Veblen opublikował „Teorię klasy próżniaczej” i wprowadził pojęcie „ostentacyjnej konsumpcji”, nikomu nie przychodzi do głowy, że takie utożsamienie może być błędne. Krytycy konsumpcjonizmu są z definicji jednocześnie krytykami neoliberalizmu i w końcu całego kapitalizmu jako modelu organizacji gospodarki.

Teorie Veblena zdają się dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek. O ile w XIX w. ostentacyjnie konsumowali nuworysze i arystokracja, o tyle dziś robią to wszyscy, bo przecież nie trzeba pracować, żeby mieć. Można kupić na kredyt albo wypożyczyć. Według danych Banku Światowego globalnie konsumenckie wydatki per capita tylko w ciągu ostatnich 50 lat wzrosły ponad dwukrotnie – z niecałych 3 tys. do ponad 6 tys. dol. rocznie. W tym procesie wydatny udział mieli Polacy. W latach 2000–2015 nasz wzrost wydatków konsumpcyjnych był wyższy niż we wszystkich innych państwach UE.