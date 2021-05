Ostatnie prognozy przewidywały spadek o 1,7 proc., ale jeszcze na początku lutego Bank Anglii spodziewał się, że w pierwszym kwartale PKB wskutek lockdownu zmniejszy się o ok. 4 proc.

Tymczasem jak podał ONS, spadek nastąpił tylko w styczniu - o 2,5 proc., ale już w lutym gospodarka zanotowała wzrost o 0,7 proc., a w marcu o 2,1 proc., co jest wynikiem lepszym niż się spodziewano. To największy miesięczny wzrost od sierpnia 2020 roku.

"Silne ożywienie widoczne w marcu, któremu przewodziły handel detaliczny i powrót szkół, nie wystarczyło, aby zapobiec skurczeniu się brytyjskiej gospodarki w całym pierwszym kwartale, ponieważ lockdown dotknął znaczną część sektora usług. Jednak budownictwo odnotowało silny wzrost w ciągu kwartału, a w marcu znalazło się powyżej poziomu sprzed pandemii. Produkcja przemysłowa również odbiła się po początkowym spadku, odnotowując silny wzrost w lutym i marcu, ponieważ przedsiębiorstwa nadal się dostosowywały do warunków związanych z Covid-19" - skomentował Darren Morgan, dyrektor działu statystyk gospodarczych w ONS.

Dowodem na lepszą adaptację firm do warunków pandemicznych jest to, że spadki PKB po wprowadzaniu kolejnych restrykcji były coraz mniejsze - w drugim kwartale 2020 roku, kiedy w pełni były odczuwalne skutki pierwszego lockdownu, brytyjska gospodarka skurczyła się o rekordowe 19,5 proc.

W zeszłym tygodniu Bank Anglii podniósł swoją prognozę wzrostu gospodarczego na bieżący rok do 7,25 proc., co byłoby najszybszym tempem od 1941 r. Bank ma nadzieję, że do końca roku brytyjski PKB powróci do poziomu sprzed początku epidemii.

W 2020 roku Wielka Brytania zanotowała spadek PKB o 9,9 proc., co było najgorszym wynikiem od kiedy prowadzone są statystyki, a jak wynika ze wstecznych szacunków, było też największym spadkiem od ponad 300 lat.