Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2021 roku wzrósł o 10,9 proc. rok do roku wobec spadku na poziomie 0,9 proc. rok do roku w I kw. - wynika z flash szacunku GUS. W ujęciu rocznym to najwyższy wzrost w historii. Kwartał do kwartału PKB wzrósł w II kw. o 1,9 proc.

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 1,9 proc. rok do roku w II kw. 2021 r. wobec 0,9 proc. spadku rok do roku w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych. Reklama "Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2021 roku zwiększył się realnie o 10,9 proc. rok do roku, wobec spadku o 8,3 proc. w analogicznym okresie 2020 r." - czytamy w komunikacie. Konsensus rynkowy na II kw. wynosił 11 proc. wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo. "W II kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 1,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 10,7 proc." - czytamy dalej. Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za II kwartał 2021 r., który zostanie opublikowany 31 sierpnia 2021 r., podano także. PKB już wyższy niż przed pandemią „Dynamiczny wzrost oznacza, że Polska odrobiła straty w ubiegłym kwartale – łączna wartość PKB jest o 2 proc. wyższa niż w analogicznym kwartale 2019 roku. Podobne tendencje jak dotychczas raportują jedynie państwa bałtyckie oraz Szwecja” – napisano w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego do danych GUS. Ekonomiści PIE zwrócili uwagę, że pełna struktura wzrostu PKB w II kw. zostanie opublikowana za dwa tygodnie. Według prognoz instytutu w okresie od kwietnia do czerwca odbicie gospodarki napędzał głównie popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych oraz dobre wyniki sektora przemysłowego i związana z nimi wysoka kontrybucja eksportu netto. Wynik prawdopodobnie obniżały natomiast ubytki zapasów oraz mniejszy wzrost wydatków sektora publicznego. Według PIE, pierwszy z tych czynników ma charakter przejściowy i prawdopodobnie zostanie odrobiony w drugiej połowie roku. „Prognozujemy, że kolejne kwartały przyniosą wzrost gospodarczy zbliżony do 5 proc. Dużą rolę wciąż odgrywać będzie popyt zagraniczny. Równocześnie spodziewamy się niskiego wzrostu inwestycji – będzie to pokłosie słabszej formy budownictwa po skokowym wzroście cen materiałów oraz pojawianiu się niedoborów surowców” – przewidują ekonomiści PIE.