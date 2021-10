W 2021 r. inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5%), a prawdopodobieństwo utrzymania się inflacji powyżej tej granicy w 2022 r. jest również dominujące (80%).

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 3,4% na 2021 r., 2,9% na 2022 r. i 2,8% na 2023 r.

"Scenariusze centralne prognoz inflacji CPI na najbliższe trzy lata wynoszą: 4,7% dla 2021 r., 4,5% dla 2022 r. oraz 3,4% dla 2023 r. W bieżącym roku można się spodziewać inflacji z przedziału 4,5-5% (jest to 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa)" - czytamy w raporcie.

"W przypadku prognoz na 2023 r. prawdopodobieństwo to (48%), jest wyższe niż prawdopodobieństwo kształtowania się inflacji w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego NBP, tj. 1,5-3,5% (42%). W bieżącej rundzie ankiety prawdopodobieństwo inflacji powyżej 3,5% we wszystkich horyzontach osiąga swoje historyczne maksimum, podobnie zresztą jak same prognozy centralne" - zaznaczył NBP.

Prognozy PKB

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 19 analityków w okresie wrześniu-październiku 2021 r., zakłada wzrost na poziomie 5,1% w 2021 r., a następnie wzrost o 4,7% w 2022 r. i o 4,1% w 2023 r., wynika z raportu NBP.

W poprzedniej edycji ankiety centralna prognoza przewidywała wzrost na poziomie 4,8% w 2021 r., a następnie wzrost o 4,6% w 2022 r. i o 3,9% w 2023 r.,

"Rozkład zagregowany prognoz tempa wzrostu PKB wskazuje, że w 2021 r. tempo to wyniesie 5,1% (scenariusz centralny), a typowe scenariusze brane przez ekspertów pod uwagę zawierają się między 4,6% i 5,5% (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa). Dla kolejnych dwóch lat scenariusze centralne są dość słabo zarysowane, a przedziały typowych scenariuszy - szersze. Scenariusz centralny na 2022 r. to 4,7%, a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 3,7-5,5%. Z kolei dla 2023 r. scenariusz centralny jest równy 4,1%, a wartości z przedziału typowych scenariuszy (2,9-5,2%) mają zbliżone prawdopodobieństwa" - czytamy w raporcie.

Przewidywana jest niewielka aprecjacja złotego. Zgodnie z prognozami ekspertów AM NBP, kurs względem euro wyniesie 4,55 w 2021 r., 4,50 w 2022 r. i 4,42 w 2023 r. podał NBP.

Bezrobocie

"Eksperci spodziewają się spadku stopy bezrobocia rejestrowanego w polskiej gospodarce z 6% w 2021 r. do 5,6% w 2022 r. i 5,3% w 2023 r. Z kolei stopa wzrostu nominalnych wynagrodzeń brutto powinna wynieść 8% w 2021 r., 7,1% w 2022 r. i 6,6% w 2023 r. " - czytamy dalej.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Jesienna runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2021 r. trwała od 20 września do 4 października, przy czym zdecydowana większość prognoz została przekazana w ostatnim dniu badania. W badaniu uczestniczyło 19 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe i analityczno-badawcze oraz organizację przedsiębiorców.