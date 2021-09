To, że polskie działania podniosły kwestie praworządności do rangi spraw pierwszorzędnych, pokazało Orędzie o stanie Unii Europejskiej , wygłoszone w środę przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen. Europosłowie wcześniej wielokrotnie zarzucali przewodniczącej, że nie robi wystarczająco dużo na rzecz ochrony rządów prawa we Wspólnocie. Więc tym razem niemiecka polityk była przygotowana.