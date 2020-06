Jak poinformowała PAP spółka, w dniach 22 i 23 czerwca doręczone zostały pakiety wyborcom, którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego do 16 czerwca. Łącznie ok. 118 tys. pakietów z czego 91 tys. zostało doręczonych do skrzynek pocztowych, ok. 19,5 tys. „do drzwi”, a pozostałe zostały zaawizowane.

Koperty z kartami wyborczymi pracownicy Poczty dostarczają pod wskazany adres najpóźniej we wtorek (23.06), a w przypadku osób objętych kwarantanną, izolacją lub izolacją w warunkach domowych - najpóźniej do najbliższego piątku 26 czerwca - podała Poczta.

Spółka dodała, że doręczenie mogą realizować pracownicy urzędu gmin lub pocztowcy, a wypełnione pakiety wyborcze można wrzucić do tzw. czerwonych skrzynek pocztowych rozlokowanych na terenie swojej gminy.

Jak wskazała rzecznik prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek, pakiety wyborcze są doręczane przez tzw. Komisję ds. dystrybucji pakietów wyborczych składającą się z listonosza i członka zespołu. "Pakiety doręczane są do skrzynek, za wyjątkiem pakietów dla osób z niepełnosprawnością i przebywających na kwarantannie, które mają umieszczoną na kopercie informację +doręczenie do drzwi lokalu+ . Dodatkowo w przypadkach braku skrzynek oddawczych, ich uszkodzeniach lub braku możliwości pozostawienia pakietu w skrzynce oddawczej (np. z powodu jej przepełnienia) pakiety wyborcze są awizowane" - zaznaczyła.

Poczta wskazała, że pakiety są oznaczone specjalnym nadrukiem „Przesyłka Wyborcza”. W środku jest karta do głosowania, Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, koperta zwrotna z napisem „Koperta na kartę do głosowania”, koperta zwrotna z oznaczeniem „Przesyłka wyborcza” oraz instrukcja głosowania. Jeżeli doręczenie nie jest możliwe – wtedy listonosz wystawia zawiadomienia o awizowaniu pakietu wyborczego.

Dodatkowo na druku awiza jest umieszczony adres właściwej placówki pocztowej, do której trzeba się zgłosić, po swój pakiet. Jest także informacja, do kiedy należy to zrobić - czytamy.

Spółka przypomina, że wypełnioną kartę należy zapakować do koperty zwrotnej z napisem „Koperta na kartę do głosowania”, a następnie ją zakleić. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania oraz wypełnione Oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej oznaczonej „Przesyłka wyborcza”. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie: https://www.poczta-polska.pl/glosowanie-korespondencyjne-w-kraju/#

Jak wyjaśniła Siwek, wyborca swój pakiet wyborczy wrzuca do skrzynki nadawczej Poczty Polskiej, czyli tzw. czerwonej skrzynki, która znajduje się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy.

"Można także zanieść kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy. Należy to najpóźniej 26 czerwca br., czyli w najbliższy piątek. Można także w dniu wyborów, tj. 28 czerwca 2020 r. samemu bądź przy pomocy innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej" - podkreśliła.

Dodała, że osoby niepełnosprawne lub przebywające na kwarantannie mogą przekazać wypełniony pakiet wyborczy bezpośrednio listonoszowi, po jego odebraniu. "Należy go jednak o tym uprzedzić" - zaznaczyła.

Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym, zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, ma sieć ponad 7500 placówek, filii i agencji pocztowych.