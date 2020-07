Efektywnie jednak – jak zapewniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP – opodatkowanie zmaleje. Tak zwany estoński CIT będzie polegał na tym, że dopóki spółka będzie reinwestować zyski, dopóty nie zapłaci podatku dochodowego ani w ciągu roku, ani po jego zakończeniu. Fiskus weźmie daninę wtedy, gdy firma przekaże zysk wspólnikom, czyli wypłaci im dywidendę.

Będzie się to wiązać ze zmianą stawek CIT. Jak poinformowało MF na stronie podatki.gov.pl, stawki „nieznacznie wzrosną”: u większych podatników – z obecnych 19 proc. do 25 proc. (lub 20 proc. – stawka obniżona), a u mniejszych – z obecnych 9 proc. do 15 proc. (lub 10 proc. – stawka obniżona).

Jednak w odpowiedzi na pytania DGP resort finansów zapewnił, że w sumie spółki zapłacą mniejszy podatek. Jak to możliwe? Otóż ministerstwo chce, aby w systemie estońskim można było odjąć zapłacony przez spółkę podatek od daniny, który muszą zapłacić wspólnicy, gdy w końcu dostaną dywidendę (nadal bowiem – tak jak dziś – będą płacić 19 proc. od otrzymanego zysku).

W efekcie łączne opodatkowanie spółki i wspólników będzie mniejsze niż obecnie. Ma spaść maksymalnie o 9 punktów procentowych – wylicza resort.

Kto będzie mógł skorzystać z obniżonych stawek? Ma to zależeć od tego, ile spółki zainwestują w okresie dwóch lub czterech lat – informuje MF w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji. Z preferencyjnego opodatkowania będą mogły skorzystać spółki, w których nakłady na cele inwestycyjne wzrosną o co najmniej 50 proc. w ciągu dwóch lat lub 110 proc. w ciągu czterech lat.

Już teraz resort zachęca na swojej stronie internetowej do przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółki kapitałowe (z o.o. lub akcyjne) w celu skorzystania w niedalekiej przyszłości z estońskiego CIT. Eksperci ostrzegają jednak przed pochopnym działaniem. Nie tylko dlatego, że będzie to oznaczać przejście z jednokrotnego opodatkowania na dwukrotne (na poziomie spółki i wspólnika). – Koszt takiego przekształcenia waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych – komentuje Artur Kuczmowski, starszy partner w Kancelarii Thompson&Stein.