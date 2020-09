W poniedziałek odbyło się spotkanie kierownictwa PiS, w którym brali udział najważniejsi politycy partii, w tym: prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Po spotkaniu rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała na Twitterze, że podjęto decyzje o "zdecydowanych rozstrzygnięciach". Dodała, że o szczegółach PiS poinformuje "w stosownym czasie". Poniedziałkowe spotkanie dotyczyło przyszłości Zjednoczonej Prawicy i dalszej obecności w rządzie polityków Porozumienia i Solidarnej Polski.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w poniedziałek spotkał się także z liderem SP, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, a we wtorek z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem.

Rzeczniczka PiS podkreśliła we wtorek, że nie informowała o szczegółach poniedziałkowych rozmów kierownictwa PiS, ponieważ najpierw miały zostać one przedstawione zainteresowanym stronom. Przypomniała, że po tym spotkaniu doszło do rozmów Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą.

Dodała, że prezes PiS przedstawił Zbigniewowi Ziobrze "warunki", które zostały omówione. "W tej chwili czekamy na decyzję, na odpowiedź Solidarnej Polski" - powiedziała Czerwińska.

"To nie jest kwestia ultimatum. Odbyła się rozmowa, podczas której były omówione warunki i w tej chwili oczekujemy na odpowiedź. Myślę, że to jest kwestia najbliższych godzin, kiedy taką odpowiedź otrzymamy" - dodała rzeczniczka PiS.

Wyraziła nadzieję na "pozytywną odpowiedź" Solidarnej Polski, co - jak dodała - doprowadziłoby do "przetrwania" Zjednoczonej Prawicy.

Rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu zostały zawieszone, po tym, jak w nocy z czwartku na piątek Solidarna Polska opowiedziała się przeciw noweli ustawy o ochronie zwierząt, autorstwa PiS. Jeszcze przed głosowaniem szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział, że w wyniku różnicy zdań rozmowy o rekonstrukcji zostają zawieszone. Ostatecznie wszyscy posłowie Solidarnej Polski zagłosowali przeciw ustawie. Później politycy PiS wielokrotnie podkreślali, że koalicja Zjednoczonej Prawicy (PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia) już nie istnieje

