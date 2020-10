"Coś się kończy…coś zaczyna. Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” - napisał Nowicki w czwartkowym wpisie na Facebooku.

Biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju potwierdziło PAP, że Nowicki rozstaje się z resortem. Wskazało też, że Nowicki "złożył rezygnację z członkostwa w Porozumieniu z dniem 25 września".

Wiceminister Nowicki odpowiadał w resorcie rozwoju za kwestie związane z budownictwem, mieszkalnictwem, zagospodarowaniem przestrzennym. Uczestniczył w przygotowywaniu takich projektów, jak: pakiet mieszkaniowy, nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego, nowelizacja prawa budowlanego. Zapoczątkował też cyfryzację procesu budowlanego.

Robert Krzysztof Nowicki został powołany na wiceministra rozwoju w grudniu 2019 r. Zgodnie z informacją MR, jest specjalistą z zakresu zarządzania programami, projektami oraz zmianą i ryzykiem. (PAP)

autor: Magdalena Jarco