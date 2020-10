W czasie wtorkowej konferencji prasowej z Komendantem Głównym Policji Jarosławem Szymczykiem, szef resortu zdrowia powiedział, że od soboty wchodzi nowy pakiet obostrzeń, które są związane z eskalacją liczby zachorowań.

Zaznaczył, że w czerwonej strefie lokale gastronomiczne mogą operować tylko do godz. 22. Maseczki w wolnej przestrzeni staną się obowiązkiem w strefach nie tylko czerwonej, ale i w żółtej – powiedział we wtorek Minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zapowiedział, że ograniczona zostanie także liczba uczestników imprez okolicznościowych takich jak: wesela, stypy i inne tego rodzaju spotkań.

"W strefie zielonej zmniejszamy liczbę uczestników imprez ze 150 do 100, w strefie żółtej ze 100 do 75, a w trefie czerwonej pozostaje bez zmian, a więc 50 uczestników, czyli ta liczba, która była poprzednio" – powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że to ostatnie obostrzenie "wejdzie z tygodniowym vacatio legis", tak żeby dać możliwość przeniesienia imprezy, aby przeorganizować swoje plany.

MZ: bez maseczki tylko osoba z zaświadczeniem

Bez maseczki, tam gdzie jej posiadanie jest konieczne, będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca zaświadczenie lekarskie lub odpowiedni dokument – poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielsk, na konferencji z komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem.

"W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm. (…) Przestrzeganie obostrzeń to nie tylko nasz obowiązek względem siebie, ale również nasza odpowiedzialność za inne osoby" – powiedział minister.

Szef resortu zdrowia podał, że w ostatnich dniach prawnicy policji i ministerstwa pracowali wspólnie nad wypracowaniem takiej formuły obostrzeń, które będą łatwiej egzekwowalne.

Wśród wypracowanych rozwiązań wymienił to, że bez maseczki, tam gdzie jej posiadanie jest konieczne, "będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie lub dokument potwierdzający niemożność noszenia maseczki".

"Każda osoba bez maseczki, która nie będzie posiadała dokumentu będzie z całą surowością karana" – podkreślił.

MZ: wprowadzamy wymóg odległość co najmniej 100 metrów między zgromadzeniami

Wprowadzamy wymóg odległość co najmniej 100 metrów między zgromadzeniami – poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski, na konferencji prasowej z Komendantem Głównym Policji Jarosławem Szymczykiem.

"Drugi obszar, w którym chcemy poprawić jakość przepisów to są zgromadzenia (...). Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie wymogu odległości od poszczególnych zgromadzeń co najmniej 100 metrów. Do tej pory mieliśmy do czynienia z taką praktyką, że te zgromadzenia były zgłaszane praktycznie w jednym miejscu" - poinformował Niedzielski.