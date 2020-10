"To czas inwestycji, które muszą być w Polsce zrealizowane, to czas realizacji tych wszystkich zobowiązań, które zostały w kolejnych kampaniach podjęte, a których nie zrealizowaliśmy. Wierzę w to, że wspólnie uda nam się tego dokonać" - powiedział Duda podczas uroczystości.

Premier Mateusz Morawiecki objął resort cyfryzacji, Jarosław Gowin został wicepremierem, ministrem rozwoju, pracy i technologii, a Jarosław Kaczyński wicepremierem bez teki. Wicepremier Piotr Gliński został natomiast ministrem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Na uroczystości zabrakło Przemysława Czarnka (PiS), który ma zostać ministrem edukacji i nauki, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem. Nie było też wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz szefa Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, przebywających na kwarantannie.

Stanowisko zachował minister finansów Tadeusz Kościński, który objął nadzór także nad Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) - w nowym rządzie będzie kierował resortem finansów, funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo Klimatu zostało połączone z Ministerstwem Środowiska kierować nim będzie Michał Kurtyka, dotychczasowy minister klimatu. Ministrem infrastruktury pozostał Andrzej Adamczyk.

Ministrem rolnictwa i rozwoju wsi za Jana Krzysztofa Ardanowskiego został Grzegorz Puda,

Swoje stanowiska zachowali także powołani w sierpniu: minister zdrowia Adam Niedzielski oraz minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szefem resortu obrony pozostał Mariusz Błaszczak, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Kamiński, a Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Marlena Maląg (była minister rodziny, pracy i polityki społecznej) objęła resort rodziny i polityki społecznej.

Ministrami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostali: Michał Cieślak i Michał Wójcik.