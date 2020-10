"Doszedłem do wniosku, że powinniśmy przygotować się na 1 stycznia z rozwiązaniami, które są bardziej zbliżone do rozwiązań australijskich i opierają się na prostych globalnych zasadach wolnego handlu. Jeśli nie nastąpi zasadnicza zmiana w podejściu (strony unijnej - PAP), będziemy zmierzać w kierunku rozwiązania australijskiego i powinniśmy zrobić to z wielką pewnością" - oświadczył Johnson.

Wielka Brytania chce zawrzeć umowę o wolnym handlu z UE podobną do tej, jaką ma Kanada. Wspominana przez Johnsona Australia nie ma kompleksowej umowy handlowej z UE, duża część handlu między nią a UE odbywa się zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO), chociaż w odniesieniu do niektórych towarów istnieją specjalne umowy.