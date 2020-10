"22 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zgodności z konstytucją art. ustawy z 1993 r., która zakazuje aborcji, ale dozwala dokonania jej w pewnych okolicznościach, w tym przy ciężkim uszkodzeniu dziecka w okresie prenatalnym albo też w przypadku ciężkiej choroby prowadzącej do śmierci" - powiedział J. Kaczyński.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

"Ten wyrok jest całkowicie zgodny z konstytucją, co więcej w świetle konstytucji innego wyroku w tej sprawie być nie mogło" - dodał prezes PiS.

Prezes PiS: Nie można uchwalić ustawy, która by dopuszczała "aborcję na życzenie" w trakcie obowiązywania obecnej konstytucji

Wyroku TK ws. aborcji nie można zmienić w trakcie obowiązywania obecnej konstytucji; nie można tym bardziej uchwalić ustawy, która by dopuszczała "aborcję na życzenie", a takie jest żądanie skrajnej lewicy - powiedział we wtorek w oświadczeniu prezes PiS Jarosław Kaczyński.





"Mamy całkowitą rację, jeśli chodzi o kwestie prawne. Tego wyroku (Trybunału Konstytucyjnego) nie można zmienić w trakcie obowiązywania obecnej konstytucji. Nie można tym bardziej uchwalić ustawy, który by dopuszczała +aborcję na życzenie+, a takie jest żądanie skrajnej Lewicy, sformułowane dzisiaj w Sejmie wśród okrzyków +Wojna, wojna!+"" - podkreślił Kaczyński.

Jego zdaniem, "dziś jest czas, w którym musimy umieć powiedzieć +nie+ temu wszystkiemu, co może nas zniszczyć, ale to zależy od nas, państwa, jego aparatu, ale przede wszystkim zależy od nas, od naszej determinacji, odwagi".

"Obrońmy Polskę" - zaapelował prezes PiS.

Kaczyński: W Polsce panuje pandemia koronawirusa, demonstracje będą kosztowały życie wielu osób

W Polsce panuje pandemia koronawirusa, demonstracje będą kosztowały życie wielu osób; ci, którzy do nich wzywają i w nich uczestniczą sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne, dopuszczają się poważnego przestępstwa - powiedział we wtorek prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.

Kaczyński we wtorkowym wystąpieniu opublikowanym na Facebooku zaznaczył, że w Polsce panuje pandemia koronawirusa, a zgromadzenia powyżej pięciu osób zostały zakazane.

"Mamy stan, w którym te demonstracje będą z całą pewnością kosztowały życie wielu ludzi. Ci, którzy do nich wzywają, ale także ci, którzy w nich uczestniczą sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne, a wiec dopuszczają się poważnego przestępstwa" - mówił prezes PiS.

Jak dodał, władze mają nie tylko prawo, ale i obowiązek przeciwstawiania się tego typu wydarzeniom.

Kaczyński powiedział też, że przy okazji protestów dokonywane są ataki na kościoły. "To jest wydarzenie w historii Polski, przynajmniej w tej skali, całkowicie nowe" - ocenił.

"Wydarzenie fatalne, bo kościół może być różnie oceniany, można być człowiekiem wierzącym, albo nie. Polska zapewnia pełną tolerancję religijną, ale z całą pewnością ten depozyt moralny, który jest dzierżony przez kościół, to jedyny system moralny, który jest w Polsce powszechnie znany. Jego odrzucenie to nihilizm i ten nihilizm widzimy w tych demonstracjach i w tych atakach na kościół, ale także w sposobie wyrażania ekspresji tych, którzy demonstrują, w niebywałej wulgarności" - mówił prezes PiS.

Prezes PiS: Wzywam członków PiS i naszych sympatyków, by bronili Kościoła

Musimy bronić polskich kościołów, musimy ich bronić za wszelką cenę; wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła - oświadczył we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych odniósł się do ubiegłotygodniowego wyroku TK, który uznał, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., dopuszczający przerwanie ciąży w sytuacji ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu jest niezgodny z konstytucją. Orzeczenie TK wywołało trwające już szósty dzień protesty w całej Polsce.

Kaczyński powiedział, że "w tych demonstracjach bardzo często na wezwanie dorosłych uczestniczą także dzieci". "Szkodliwość tego aspektu przedsięwzięcia jest szczególnie wielka. Trzeba się temu - jeszcze raz powtarzam - przeciwstawić" - oświadczył szef PiS. "To obowiązek państwa, ale także obowiązek nasz, obywateli" - dodał.

Prezes PiS podkreślił, że "w szczególności musimy bronić polskich kościołów". "Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dzisiaj jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo" - ocenił lider PiS.

Jego zdaniem "bardzo często w tych atakach widać pewne elementy przygotowania, być może nawet wyszkolenia". "Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę, ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy postrzegali" - powiedział Kaczyński. (PAP)