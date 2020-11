Między 2015 a 2016 rokiem w Danii trwały prace związane z zakończeniem przetargu na zakup nowego myśliwca, który miał zastąpić wykorzystywaną przez wojsko flotę F-16. W tym czasie NSA w ramach tzw. „poszukiwań ukierunkowanych” zbierała dane o duńskim firmie zbrojeniowej Terma. Spółka jest jednym z najważniejszych z zagranicznych podmiotów zaangażowanych w produkcje F-35. W jej fabrykach powstaje ponad 70 części o znaczeniu krytycznym, w tym zasobniki broni dla wariantów F-35B i F-35C. Firma nie odpowiedziała na prośbę DR o komentarz.

NSA zbierała dane korzystając z bilateralnej umowy o wymianie danych wywiadowczych. Zgodnie z nią amerykańska agencja agregowała ogromne ilości danych przepływających przez duńskie łącza telekomunikacyjne i przechowywane przez Duńską Służbę Wywiadu Obronnego, Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Centrum informatyczne FE na duńskiej wyspie Amager powstało we współpracy ze specjalistami z USA.

Oficjalnie system Xkeyscore to służy do „zgodnego z prawem gromadzenia informacji o obcych sygnałach”. Dzięki niemu NSA może uzyskać dostęp do korespondencji e-mail, historii przeglądarki, rozmów na czacie, czy dziennika połączeń. Wiele wskazuje na to, że wykorzystywanie przez NSA duńsko-amerykańskich kanałów wywiadowczych do „podsłuchiwania” duńskich organizacji było nielegalne.

Źródła, na które powołuje się DR twierdzą również, że NSA wykorzystała swój dostęp do duńskich kabli światłowodowych i baz danych FE do wyszukiwania informacji na temat dwóch innych firm biorących udział w przetargu na myśliwce dla duńskiej armii. Chodzi tu o spółki Eurofighter i Saab, które oferowały konkurencyjne samoloty w programie następcy F-16. Był to powstający w kooperacji kilku państw europejskich Eurofighter Typhoon i szwedzki Saab JAS-39 Gripen.

Mimo ujawnienia powyższych rewelacji zakup myśliwców dla armii w ramach Joint Strike Fighter jest niezagrożony. Nie ma dowodów na to, że na decyzję duńskiego rządu o zakupie F-35 nie wpłynęły działania NSA. W dniu 21 października 2020 r. amerykański koncern Lockheed Martin poinformował, że pierwszy z dwudziestu siedmiu egzemplarzy F-35A zostanie dostarczony już w przyszłym roku.