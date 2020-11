Kidawa-Błońska podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie nawiązywała do zapisania środków dla TVP w ubiegłym roku w odrębnej ustawie. Jak dodała, w tym roku 2 mld zł dla TVP mają być gwarantowane w budżecie.

Poseł PiS Henryk Kowalczyk na czwartkowym posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych złożył poprawkę redakcyjną dotyczącą zawartych w budżecie zapisów o przeznaczeniu 2 mld zł w formie obligacji dla TVP.

Wicemarszałek Sejmu oceniła, że rząd nie słucha Polaków i ich potrzeb. "Telewizja jest potrzebna bo bez niej ludzie nie dowiedzą się, jak wygląda świat, który gotuje nam PiS" - ironizowała Kidawa-Błońska.

"Żądamy tak, jak żądają wszyscy Polacy w naszym kraju, żeby te pieniądze, które są tak bardzo potrzebne, te 2 mld zł powinny być przeznaczone na to, co dla Polaków naprawdę jest ważne. Jesteśmy w sytuacji trudnej i trzeba pieniądze wydawać racjonalnie. Bez propagandy Polska wytrzyma, natomiast bez wsparcia leczenia COVID-u, bez wsparcia szpitali, może okazać się tak, że liczba ofiar koronawirusa będzie jeszcze większa. Dlatego żądamy, jak żądają wszyscy Polacy w kraju: te pieniądze muszą być przeznaczone na leczenie ludzi chorych na COVID" - oświadczyła.

Kidawa-Błońska oceniła, że nie ma w Polsce "mediów publicznych", lecz są "media PiS-owskie", które partia rządząca powinna finansować z własnych subwencji partyjnych.

Posłanka Zofia Czernow oceniła, że wpisanie 2 mld zł na TVP do budżetu jest nieprzejrzyste i oburzające. "To, co się dzieje z tymi poprawkami i jak rząd i PiS podchodzi do budżetu jest oburzające. Nie ucichły jeszcze głosy krytyki tegoroczne, a już na przyszły rok szerokim gestem przekazuje się 2 mld zł na najmniej potrzebny cel" - podkreśliła.

Według Mirosława Suchonia środki te powinny zostać przeznaczone na dofinansowanie szpitali powiatowych. "PiS woli przeznaczyć środki publiczne na propagandę w mediach publicznych zamiast na ratowanie zdrowia i życia Polaków - właśnie na szpitale powiatowe, które dzisiaj są zadłużone na miliardy złotych" - powiedział.

"Żądamy, żeby te środki zamiast na propagandę poszły właśnie na ratowanie zdrowia i życia Polaków np. na dofinansowanie szpitali powiatowych" - dodał Suchoń.

Zgodnie z art. 8 pkt 4 projektu ustawy budżetowej "jednostkom publicznym radiofonii i telewizji" zostanie przyznane nie więcej niż 1 mln 950 tys. zł w formie obligacji z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych.

Kolejne posiedzenie sejmowej komisji finansów publicznych, która będzie pracować nad projektem budżetu, zaplanowane jest na piątek na godz. 10.30.