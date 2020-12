Nowe prawo ma być wymierzone w największych rynkowych graczy. ProjektDSA – Digital Services Act) wprowadzi pojęcie „bardzo wielkich platform”, których liczba użytkowników w całej UE przekracza 45 mln, co oznacza, że korzysta z nich więcej niż jedna dziesiąta mieszkańców.

Za złamanie przepisów KE będzie mogła nakładać gigantyczne kary w wysokości do 6 proc. rocznego obrotu. Bruksela będzie mogła też karać za nieprawidłowe informacje dostarczane przez „bardzo wielkie platformy” – grzywną do 1 proc. rocznego dochodu. Do zamknięcia tego wydania oficjalna prezentacja dokumentu jeszcze nie nastąpiła i dyskusja w kolegium unijnych komisarzy wciąż trwała, ale prasa poznała projekt z przecieków. Wczoraj KE miała zaprezentować również Digital Markets Act, który ma zwiększyć konkurencyjność na rynku usług cyfrowych.