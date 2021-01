Prezydent Andrzej Duda uważa, że warto byłoby rozważyć kandydaturę Jana Marii Rokity na stanowisko RPO. "Rokita uczestniczył w tworzeniu prawa i rozumie jego niedostatki, osobiście wiele doświadczył; jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny" - ocenił prezydent w wywiadzie dla portalu Interia.pl.

O ten pomysł pytany był w środę w Polskim Radiu 24 nowy szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. "Jest to koncepcja bardzo intersująca, droga zawodowa i polityczna kariera pana Jana Rokity jest imponująca" - ocenił.

Przyznał, że Rokita dziś jest na marginesie życia politycznego i "może właśnie dlatego jego szanse nie są z natury przekreślone". "Niektórzy członkowie opozycji, tak jak pan poseł (Bogusław) Sonik, bardzo pozytywnie wypowiadali się o tej kandydaturze" - zaznaczył.

Według szefa gabinetu prezydenta "to co prezentował w swojej karierze pan Jan Maria Rokita jest diametralnie różne od tego, co prezentuje, wypełniając swoją funkcję, pan Adam Bodnar". "To co prezentuje pan Jan Rokita jest zdecydowanie bardziej bliższe moim opiniom, niż to co prezentuje pan Bodnar" - zaznaczył. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz