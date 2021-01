W piątek na połączonym posiedzeniu sejmowych Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu prezentowana jest informacja "w sprawie okoliczności i faktycznych powodów zakupu przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. spółki Polska Press i wydawanych przez ten podmiot lub podmioty zależne i nadzorowane kilkudziesięciu tytułów prasowych oraz portali internetowych".

W trakcie posiedzenia komisji posłowie Lewicy wyszli na konferencję prasową w Sejmie. Joanna Scheuring-Wielgus podkreślała, że "jest niedopuszczalne, aby rząd rękoma swojej spółki, czyli spółki Skarbu Państwa, kupował jakiekolwiek media". "Takie rzeczy nie dzieją się w państwach demokratycznych, ale takie rzeczy dzieją się chociażby w putinowskiej Rosji albo na Węgrzech Orbana" - mówiła.

Z kolei posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska zapowiedziała, że Lewica będzie monitorować sprawę. "Zadałam pytanie konkretne: za trzy miesiące chcę wiedzieć, ilu redaktorów naczelnych straciło pracę, ilu dziennikarzy zostało z tych mediów Polski Press wyrzuconych" - poinformowała.

Wiceszefowa klubu Beata Maciejewska oceniła z kolei, że polska energetyka potrzebuje dziś innych działań niż to, żeby koncern paliwowy kupował medialne koncerny.

Natomiast Dariusz Wieczorek na konferencji zadedykował zarządowi Orlenu i PiS piosenkę zespołu Perfect "Po co". "Pytamy się: po co kupować lokalne gazety, po co koncern paliwowy kupuje media? To są w ogóle bezsensowne wydatki, które żeby była jasność, będą powodowały tylko i wyłącznie straty, bo prawda jest taka, że jeżeli chodzi o gazety, wszyscy doskonale wiemy, że ten rynek się ewidentnie kurczy" - mówił.

7 grudnia PKN Orlen ogłosił zakup od Verlagsgruppe Passau wydawnictwa Polska Press, do którego należy m.in. 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Orlen argumentuje, że zdobędzie dzięki temu dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wydawnictwa.

Kilka dni później do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek PKN Orlen w sprawie przejęcia wydawnictwa Polska Press.

Orlen informował, że planowany zakup akcji Polska Press wpisuje się w strategiczne plany spółki w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Według firmy poprzez przejęcie Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 milionów użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział na początku grudnia w PR24, że zakupy grup medialnych są dzisiaj naturalnym narzędziem robienia biznesu, a w przypadku Orlenu pomoże to rozwijać segment pozapaliwowy, w tym sprzedaż detaliczną. Zdaniem Obajtka zakup grupy Polska Press pozwoli lokować w mediach produkty zarówno dla klientów Orlenu (4 mln członków programu lojalnościowego), jak i przejętej niedawno Grupy Energa (3 mln klientów).

Polska Press posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Portfolio wydawnictwa to także 500 witryn online. Wydawnictwo wydaje również takie tytuły prasowe, jak: "Polska The Times", "Dziennik Bałtycki", "Dziennik Polski", "Express Ilustrowany", "Echo Dnia" czy "Dziennik Zachodni".