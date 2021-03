Lider PO we wpisie na Twitterze nawiązał do wypowiedzi premiera z czwartkowej konferencji, na której szef rządu i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosili kolejne obostrzenia w związku z pandemią.

"W tej chwili potrzebujemy narodowej solidarności. Dość z politycznymi przepychankami. Apeluję do opozycji: jeżeli nie potraficie działać solidarnie z rządem, przynajmniej nie zaostrzajcie sytuacji" - powiedział premier.

Dodał, że "dzisiaj powinna obowiązywać filozofia +wszystkie ręce na pokład+". "Dlatego nie można przeszkadzać dzisiaj lekarzom, nie można kpić z tego, że robimy szpitale tymczasowe, bo one dzisiaj ratują życie. Właśnie we właściwym momencie, bo już w październiku i listopadzie - tworzyliśmy wtedy i zakończyliśmy dzisiaj - ponad 25 szpitali rezerwowych, tymczasowych. To są tysiące miejsc w szpitalach, które ratują zdrowie, ratują życie naszych obywateli" - mówił szef rządu.

"Kolejny raz, zamiast posypać głowę popiołem i przeprosić Polaków za chaos i bezradność rządu PiS w walce z pandemią, premier Morawiecki atakuje opozycję. Pycha kroczy przed upadkiem" - napisał na Twitterze Budka.