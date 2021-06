Dotychczasowy przewodniczący regionu dolnośląskiego PO, europoseł Jarosław Duda złożył rezygnację ze swej funkcji.

"Przewodniczący Jarosław Duda, który pełnił tą funkcję od ponad 2,5 roku zrezygnował, argumentując ją faktem, że łączenie funkcji europosła i szefa regionu, w kontekście przygotowań do przyszłych wyborów samorządowych i parlamentarnych jest trudne do pogodzenia. On łączył to przez te ostatnie dwa lata, ale uznał, że warto podjąć ten krok, przekazując kierowanie regionem w ręce Grzegorza Schetyny, byłego przewodniczącego Platformy" - powiedział PAP poseł KO Piotr Borys, bliski współpracownik Schetyny.

Jak podkreślił, oznacza to zmianę jakościową dla dolnośląskiej PO. "Na pewno wiele rzeczy na Dolnym Śląsku przyspieszy i pytanie oczywiście o udział Grzegorza Schetyny i jego wpływ na politykę krajową po półtora roku nieobecności w Zarządzie Krajowym" - dodał poseł.

Nieoficjalnie od polityków Platformy można usłyszeć, że powrót Schetyny do władz Platformy będzie miał znaczenie m.in. w kontekście możliwego powrotu Donalda Tuska do partii. "Grzegorz uzyskał większy wpływ na to, co się będzie działo w Platformie" - mówi polityk sympatyzujący ze Schetyną.

Jarosław Duda został wybrany na szefa dolnośląskiej PO w 2017 r.; wcześniej przez ponad rok był komisarzem tamtejszych struktur. Grzegorz Schetyna był dotychczas wiceprzewodniczącym partii w województwie.