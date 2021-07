W stołecznej Hali Global Expo po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie Rady Krajowej PO z udziałem b. premiera i b. szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

O plan na najbliższą przyszłość swej partii został jeszcze przed rozpoczęciem Rady zapytany b. szef PO Grzegorz Schetyna. "Donald Tusk wraca do polskiej polityki, wraca do Platformy Obywatelskiej, zostaje jej szefem i tak jak kiedyś - liderem projektu zwycięskiego - projektu, który wygrywa z PiS" - powiedział Schetyna, jeden z założycieli Platformy.

Celem - jak dodał - jest też budowa koalicji z innymi środowiskami i partiami politycznymi po to, żeby wygrać wybory w 2023 r. "Taki jest plan i tak będziemy go realizować" - zaznaczył Schetyna.

"Jestem przekonany, że w tych najbliższych dniach i tygodniach to Donald Tusk będzie narzucał całą politykę i budował linię polityczną i plan polityczny, także tworzył koalicje przedwyborcze. To jest jego czas, nie mam co do tego żadnych złudzeń" - dodał obecny lider dolnośląskich struktur PO. (PAP)

autorzy: Marta Rawicz, Piotr Śmiłowicz, Aleksandra Rebelińska