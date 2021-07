Jedni co prawda twierdzą, że Tusk musi przegrać, bo poparcia nie ma w żadnej grupie elektoratu. Starsi powszechnie go nienawidzą za podniesienie wieku emerytalnego, zaś ewentualnych wyborców w tym gronie ma jedynie wśród nielicznych kombatantów Komitetu Obrony Demokracji. Z kolei młodzi Tuska nie poprą, bo albo w ogóle go nie pamiętają, albo na odwrót – pamiętają doskonale, że za jego rządów nie wprowadzono związków partnerskich, splajtowało Amber Gold, a do szkoły chciano posłać sześciolatki. I tego mu nie wybaczą. Wreszcie elektorat w średnim wieku, który pragnąc przełamania podziału PO-PiS, szuka na scenie politycznych swoich rówieśników, nie „dziadersów”. Jednym słowem, gdzie nie spojrzeć, klęska.