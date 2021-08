Prezes poinformował, że w poniedziałek do jego biura, "pod hasłem kontroli poselskiej", wkroczył Grzegorz Braun (Konfederacja) razem z grupą antyszczepionkowców. "Nie miałem takiej sytuacji do tej pory. Oczywiście kontrole poselskie się zdarzają, ale zawsze są one w pełnej kulturze, dyskusji, przede wszystkim w zrozumieniu tematu" - powiedział.

Po tym incydencie prezes URPL potwierdził PAP, że składa zawiadomienie do prokuratury, Urząd będzie dodatkowo chroniony przez policję.

Jak mówił Cessak, grupa osób, która zjawiła się w jego biurze oczekiwała wglądu do badań klinicznych szczepionek w populacji dzieci poniżej 12. roku życia. "Jednak bardziej skupiono się na show, które było transmitowane na YouTube niż na samym poznaniu kwestii badań klinicznych w populacji pediatrycznej" - ocenił.

Zdaniem prezesa takie sytuacje podgrzewają dalsze działania antyszczepionkowców.

Jako pierwsze informację o zawiadomieniu do prokuratury podało Radio Zet.