We wtorek premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta z wnioskiem o odwołanie lidera Porozumienia Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii. W środę rano Zarząd Krajowy Porozumienia zdecydował, że ugrupowanie opuszcza Zjednoczoną Prawicę, a parlamentarzyści Porozumienia odejdą z klubu PiS i utworzą koło parlamentarne.

"Partia Republikańska jest gotowa do przyjęcia posłów Porozumienia. To są nasze koleżanki i koledzy, z którymi znamy się od dawna. Wielu z nich ma bardzo silne prawicowe poglądy. Wiemy, że nie wyobrażają sobie sytuacji, w której znaleźliby się poza obozem Zjednoczonej Prawicy" - powiedział w opublikowanej w środę rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł będącej członkiem Zjednoczonej Prawicy Partii Republikańskiej i minister-członek Rady Ministrów Michał Cieślak.

Jak stwierdził, "zapraszamy ich do współpracy, ponieważ w naturalny sposób zajmiemy w Zjednoczonej Prawicy jako Republikanie miejsce trzeciego podmiotu, którym do tej pory było Porozumienie". Dodał również, że jest przekonany, że "co najmniej połowa dzisiejszych posłów, którzy stanowili Porozumienie pozostanie w Zjednoczonej Prawicy". (PAP)

autor: Mikołaj Małecki