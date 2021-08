Po dwóch godzinach PiS większość jednak odzyskał – w brzydkim stylu. Z jednej strony złamał swoją marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Jej decyzja, aby przegłosować reasumpcję popołudniowego werdyktu, była co najmniej wątpliwa regulaminowo, a z punktu widzenia przyzwoitości w życiu publicznym skandaliczna. Z drugiej, jak się zdaje, przekupiono posłów koła Kukiz‘15 głosujących dopiero co za odroczeniem. Trójka z nich weszła w skład nowej większości, która przeforsowała powrót do obrad. Czy było to jedynie przekupstwo korzyściami politycznymi, czy także innymi – to się dopiero okaże. Warto pamiętać, że poseł Lech Kołakowski wrócił kilka tygodni temu do klubu PiS za cenę dobrze płatnej posady.