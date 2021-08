Tak, stacja przedstawia się jako reprezentant „niereprezentowanych”, ten nielubiany i krytykowany przez Zachód kanał telewizyjny. RT przekonuje, że zachodnie instytucje są przesiąknięte cynizmem oraz hipokryzją, bo ograniczają widzom prawo do pełnej wolności słowa. Głosi, że będzie mówić o wszelkich wydarzeniach oraz ideach, a już szczególnie o tych, które zachodni establishment ignoruje i uważa za niebezpieczne. RT zaprasza do siebie nieznane osoby, które nie mają żadnej lub wątpliwą reputację ekspercką czy polityczną, które głoszą nienaukowe i spiskowe interpretacje faktów, przedstawiając się zarazem jako bojownicy o wolność słowa. Motto RT to „Question more” (w luźnym tłumaczeniu: „Pytajcie, podważajcie”), czyli ich przekaz ma nie tyle dawać odpowiedzi, ile mącić. W tym celu raczej insynuują, niż stawiają bezpośrednie oskarżenia. Kwestionują nie tylko działalność zachodnich rządów, lecz także wiarygodność tamtejszych mediów. Kierują przekaz do tych, którzy są nieufni wobec Wall Street, bogatych elit, przemysłu zbrojeniowego, amerykańskiego imperializmu czy korporacji.