Wiceminister obrony Polski odwiedził stolicę Korei Południowej, by wziąć udział w dorocznym forum bezpieczeństwa w ramach Seulskiego Dialogu Obrony (SDD) – podała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap.

Ociepa poinformował na Twitterze, że w Korei Południowej rozmawiał z ministrem obrony tego kraju Suh Wukiem i jego zastępcami na temat współpracy wojskowej, technologicznej i naukowej. Podpisał również memorandum o polsko-koreańskiej współpracy badawczo-rozwojowej w obszarze uzbrojenia.

„Polski wiceminister wyraził wolę swojego kraju do poszerzenia i pogłębienia dwustronnej współpracy obronnej z Koreą Południową na takich polach jak cyberbezpieczeństwo, a koreański wiceminister zgodził się co do takiej potrzeby” – przekazał resort obrony Korei Płd.

Park apelował o wsparcie Polski dla wysiłków pokojowych związanych z Koreą Północną, a Ociepa zapewnił, że Polska „dobrze rozumie sytuację bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, jako że była członkiem Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych” – podał Yonhap.

Komisja została utworzona w 1953 roku w celu nadzorowania przestrzegania rozejmu podpisanego przez Koreę Południową i Koreę Północną po trzyletniej wojnie koreańskiej. Oba państwa do tej pory nie zawarły pokoju i wciąż są formalnie w stanie wojny.