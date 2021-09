"Muszą zapłacić. To jest ich prawny obowiązek. Jeśli nie zapłacą, to zobaczymy" - poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer, pytany na konferencji w Brukseli o decyzję TSUE, który zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie.

Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska została w poniedziałek zobowiązana przez Trybunał Sprawiedliwości UE do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie. Reklama Rzecznik KE pytany o tę kwestię wskazał, że KE zwróci się do Polski o zapłatę kar. "Jako część regularnych płatności do budżetu UE, Polska będzie musiała zapłacić środki. Jestem pewien, że jeśli oni nie zapłacą, oczywiście są możliwości podjęcia działań przez KE" - powiedział Mamer. "Wydamy notę. Muszą zapłacić. To jest ich prawny obowiązek. Jeśli nie zapłacą, to zobaczymy" - dodał pytany, jak długo KE zamierza czekać na płatności kar. Rzeczniczka KE Vivian Loonela wskazała, że KE chce, aby Polska natychmiast wstrzymała wydobycie węgla w Turowie. Powiedziała też, że KE podejmie wszelkie możliwości, którymi dysponuje, aby Polska zapłaciła dzienne kary, które nałożył TSUE.