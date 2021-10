Szef MSWiA na środowej konferencji prasowej z udziałem komendantów głównych formacji podległych MSWiA przedstawiał założenia "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025". Zgodnie z zapowiedziami budżet nowej ustawy modernizacyjnej na cztery lata ma wynieść 10 mld 30 mln złotych.

Kamiński zaznaczył, że najwięcej pieniędzy popłynie do największej formacji podległej MSWiA, czyli Policji. "To będzie około 6,5 mld złotych" - powiedział minister.

Wśród priorytetów wymienił zwiększenie polskiej Policji o około 7,5 tysiąca etatów, z czego ok. 1 800 będzie przeznaczonych dla nowego pionu Policji - Centralnego Biura ds. Zwalczania Cyberprzestępczości. "To jest wielkie wyzwanie XXI wieku i będziemy tworzyli na wzór obecnego CBŚP drugą taką służbę wewnątrz Policji dedykowaną zwalczaniu cyberprzestępczości" - zaznaczył.

Druga pula etatów, ok. 3 600 etatów, to prewencja. "W ramach zwiększonych etatów i zwiększonych formacji odpowiedzialnych za prewencję chcemy, żeby w centrach dużych miast funkcjonowały stałe piesze patrole. Tak, żeby mogły szybko podejmować interwencje, żeby kontakt z tym policjantem w wypadku sytuacji przestępczej był niemal natychmiastowy dla obywateli" - podkreślił Kamiński.

"Kolejna sprawa: będziemy kontynuowali rozbudowę posterunków Policji w mniejszych miejscowościach. Chcemy odbudować, czy też zbudować ok. 250 nowych posterunków Policji i na ten cel przeznaczamy ok. 2 tysięcy nowych etatów, żeby byli funkcjonariusze, którzy obsadzą realnie te posterunki Policji. To jest ważne zadanie. Chcemy, żeby Policja była jak najbliżej ludzi" - przekazał minister.

Według Kamińskiego inny istotny element, na któremu zależy też komendantowi głównemu Policji gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi, to rozwój szkolnictwa policyjnego. "Planujemy powstanie nowej Szkoły Policyjnej w Lublinie, ale też rozbudowę obecnej Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie" - podkreślił.

Szef MSWiA: 1,5 mld zł na rozwój Straży Granicznej

Około 1,5 mld złotych MSWiA zamierza przeznaczyć na rozwój Straży Granicznej. Resort chce też stworzyć 750 nowych etatów w tej formacji - o czym poinformował w środę szef MSWiA Mariusz Kamiński. Zapowiedział też zakup nowego sprzętu dla Straży Pożarnej.

"Chcemy bardzo wzmocnić naszą Straż Graniczną. Około 1,5 mld zł będzie dedykowane rozwojowi tej formacji. W ramach tego 750 nowych etatów będzie dedykowanych tylko i wyłącznie wzmocnieniu naszej granicy wschodniej" - mówił podczas konferencji prasowej minister Kamiński.

Zapowiedział też rozbudowę systemu perymetrycznego - elektronicznego zabezpieczenia granicy wschodniej. "Będziemy rozwijali na całej granicy wschodniej system perymetryczny, czyli detektory ruchów, kamery, kamery termowizyjne podłączone bezpośrednią do strażnic SG. Tak, żeby w wypadku nielegalnego przekroczenia granicy ta reakcja była natychmiastowa i skuteczna" - wskazał.

"Chcemy zbudować i zmodernizować około 120 strażnic SG, żeby były to budynki nowoczesne i spełniające standardy funkcjonowania dla funkcjonariuszy" - dodał. Szef MSWiA powiedział też, że modernizowany będzie nadzór radarowy na Morzu Bałtyckim. "Chcemy, żeby również poprzez nowoczesny system radarowy, całe nasze północne wybrzeże w tym te ważne strategiczne inwestycje, były skutecznie chronione" - dodał.

Kamiński poinformował też, że resort zamierza zwiększyć o 750 liczbę etatów w Straży Pożarnej. "Kolejna rzecz to bardzo specyficzny nowoczesny sprzęt. Myślimy tu o specjalistycznych wozach strażackich z wielkimi drabinami, które skutecznie będą podejmowały działania w wielkich miastach" - przekazał Kamiński.