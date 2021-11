W środę na zamku w Otmuchowie z udziałem wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego odbywa się I Kongres Wojewódzki Nowej Lewicy województwa opolskiego.

Na konferencji prasowej Czarzasty odniósł się m.in. do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

"Wczoraj w polskim Sejmie był tylko jeden głos, głos lewicy, mówiący o tym, że ci ludzie, którzy starają się przejść przez granicę, są ludźmi. Że ci ludzie mają swoje dzieci, że ci ludzie są chorzy, umierają, że ci ludzie mają prawo mieć marzenia. Można połączyć humanizm z obroną polskich granic. My jesteśmy bardzo dumni z tego, co robi polskie wojsko, jesteśmy zadowoleni z pracy polskich służb granicznych. Ale jeśli ktoś do Polski już się dostanie, to nie może być taka sytuacja, że nagle przez miesiąc szukamy dzieci w lesie" - powiedział Czarzasty.

Jego zdaniem, migranci, którzy wchodzą do Polski, powinni być poddani procedurze przewidzianej dla uchodźców, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o pobyt w naszym kraju, odsyłani do odpowiednich państw pochodzenia.

"Nie ma w cywilizowanym świecie takiej sytuacji, jeżeli ktoś dostanie się do kraju z dwójką dzieci na ręku, jest wypychany za granicę, albo wypychany do lasu, żeby powiedzieć, że nie ma tematu. Obronę granicy można połączyć z humanitaryzmem. Nie możemy w swoich działaniach gubić człowieka. (...) Jutro trzeba polskich granic bronić, ale jeżeli ją przekroczyli, trzeba o tych ludzi zadbać, bo ci ludzie mogą być oszukani, mogą być opluwani, mogą być siłą sprowadzeni, ci ludzie mogą być zastraszani przez złego Łukaszenkę, ale są takimi samymi ludźmi jak my. Ja bym nie chciał, żeby moje dzieci były w nocy wypychane w bagna" - powiedział Czarzasty.

Czarzasty przekonywał, że w wyniku połączenia SLD z Wiosną i szerszej współpracy, za dwa lata Nowa Lewica będzie ugrupowaniem współrządzącym Polską, razem z partiami, które podobnie jak Nowa Lewica patrzą na sprawy ochrony środowiska, praw człowieka - w tym równouprawnienia i dostępu do wolnej od presji ideologicznej opieki medycznej dla kobiet oraz kwestie gospodarcze.