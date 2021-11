Głównym tematem wizyty w Seulu - jak napisano w informacji MRiT - jest pogłębienie polsko-koreańskich relacji gospodarczych oraz rozmowy z potencjalnymi i obecnymi inwestorami z Korei Południowej, którzy realizują swoje projekty inwestycyjne na terenie Polskiej Strefy Inwestycji.

"Cieszy mnie coraz intensywniejszy – szczególnie w ostatnich latach – dialog i współpraca handlowa między Polską a Koreą Płd. To jeden z naszych najważniejszych partnerów gospodarczych w Azji, niezwykle aktywny również na terenie Polskiej Strefy Inwestycji – powiedział cytowany w informacji wiceminister. Dodał, że to głównie za sprawą koreańskich firm jesteśmy dzisiaj liderem w produkcji i eksporcie baterii do samochodów elektrycznych

Wskazano, że podczas pobytu w Seulu wiceszef MRiT spotkał się z przedstawicielami południowokoreańskich firm, m.in. SK Nexilis, SK Technology oraz LG Energy Solution, które inwestują i rozwijają swoją produkcję w Polsce. Zachęcał ich również do dalszego rozwijania wzajemnych relacji biznesowych.

Wskazano, że dzięki inwestycji koreańskiej firmy SK Technology, w Dąbrowie Górniczej powstał jeden z najnowocześniejszych na świecie zakładów produkujących separatory do akumulatorów litowo-jonowych wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. Spółka zadeklarowała utworzenie co najmniej 400 nowych miejsc pracy.

Z kolei firma SK Nexilis, specjalizująca się w produkcji folii miedzianej do baterii litowo-jonowych, zainwestuje w budowę fabryki w Stalowej Woli. Dzięki temu - jak zaznaczono - ma tam powstać ponad 330 nowych miejsc pracy. Dodano też, że południowokoreański LG Energy Solution zapowiedział niedawno rozbudowę działającej od kilku lat fabryki baterii do samochodów elektrycznych w podwrocławskich Kobierzycach.

Korea Południowa to jeden z naszych najważniejszych partnerów gospodarczych w Azji i drugi – po Chinach – największy partner handlowy w tym regionie. Od czasu podpisania umowy o wolnym handlu między UE i Republiką Korei w 2011 r., wysokość naszej bilateralnej wymiany handlowej stale rośnie. W 2020 r., pomimo pandemii, osiągnęła ona rekordowy poziom 7 mld dolarów.

Napisano, że w 2020 roku polski eksport na południowokoreański rynek zwiększył się o 5,5 proc. do ok. 737 mln dolarów, a import o 10,6 proc., do 6,2 mld dolarów. Natomiast wstępne dane za pierwsze 8 miesięcy 2021 r. wskazują wzrost handlu dwustronnego o 31 proc., w tym polskiego eksportu na rynek południowokoreański aż o 42 proc. (ok. 640 mln dolarów), a import o ok. 30 proc. (blisko 5,1 mld dolarów).