"Chcemy wykorzystać spółki Skarbu Państwa, aby skróciły łańcuchy dostaw. Zlikwidować pośredników i narzucane przez nich marże, bo one są w tej chwili bardzo duże - nawet po kilkaset złotych" - powiedział Müller w rozmowie z Polsat News.

"Jeśli okaże się, że jest to niewystarczające, to wtedy będziemy szukać innych rozwiązań, które będą skierowane do osób potrzebujących wsparcia" - dodał.

Zapewnił też, że rząd nie planuje wprowadzenia ceny regulowanej węgla.

Podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości (PiS) wicepremier Jarosław Kaczyński zadeklarował wsparcie dla gospodarstw domowych, których nie będzie stać na zakup węgla w celu ogrzania domów.

Patkowski: Wkrótce przekażemy szczegóły programu dopłat do węgla

Wkrótce mają zostać przedstawione szczegóły programu wsparcia właścicieli ogrzewających domy węglem - zapowiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski. Dodał, że program ma ruszyć przed najbliższym sezonem grzewczym.

Wiceszef resortu finansów na antenie TVP 1 podkreślił, że obecnie priorytetem rządu jest stworzenie programów osłonowych dla osób, które najbardziej odczuwają skutki wysokiej inflacji. Dlatego - jak mówił- resort finansów będzie pracował nad przedłużeniem tzw. tarcz antyinflacyjnych, m.in. niższego VAT-u i akcyzy na paliwo, a także dla innych nośników energii, oraz nad stworzeniem programu dla właścicieli domów, które ogrzewane są węglem.

Wyjaśnił, że w przypadku programu dotyczącego ogrzewania węglem, wiodącym ministerstwem będzie resort aktywów państwowych, który będzie współpracować z resortem klimatu i środowiska. Zadaniem MF - wskazał Patkowski - jest zapewnienie "finansowania tego programu i wsparcia finansowego gospodarstw domowych".

Wiceminister dodał, że jest przekonany, iż szczegóły programu zostaną wkrótce zaprezentowane, ponieważ celem rządu jest to, by zaczął działać przed sezonem jesienno-zimowym.

Pytany o ewentualne zwiększenie wartości programu 500 plus przekazał, że będzie to analizowane na szczeblach politycznym i rządowym.

Rzecznik rządu Piotr Müller także w poniedziałek przekazał, że węglowe spółki skarbu państwa mają pracować nad skróceniem łańcuchów dostaw do klientów, co pozwoli utrzymać ceny węgla w ryzach. "Spółki skarbu państwa mają pracować nad skróceniem łańcuchów dostaw i likwidację marż pośredników" - powiedział w Polsat News rzecznik.

Podczas sobotniej konwencji PiS zapowiedziano pewną formę pomocy osobom, które najbardziej potrzebują wsparcia, przy zakupie węgla.

autor: Michał Boroń