We wtorek odbyło się spotkanie m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera z samorządowcami na temat cen energii. Szef rządu zaprosił na wtorkowe rozmowy przedstawicieli władz lokalnych zrzeszonych m.in. w Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich.

Po tym spotkaniu wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker mówił, że wiele samorządów wyraziło chęć współpracy w kwestii dystrybucji węgla pod warunkiem wprowadzenia nowych rozwiązań ustawowych. "W tej chwili pracujemy wspólnie nad tymi rozwiązaniami, żeby te samorządy, które chcą - mogły tego typu działania realizować" - powiedział. Dodał, że chodzi m.in. o kwestię wątpliwości niektórych samorządów dotyczących podstawy prawnej, zamówień publicznych, bądź możliwości zlecania tych działań także innym podmiotom.

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji po posiedzeniu rządu został zapytany o to, czy wobec braku odpowiednich mechanizmów prawnych do tego, aby zająć się dystrybucją węgla samorządy, które teraz się tym zajmują robią to nielegalnie.

"Nie, te samorządy, które się teraz tym zajmują, realizują zakup węgla i jego dystrybucje, które można jak najbardziej również oprzeć o istniejące zapisy ustaw. Jednak, aby zapewnić absolutną pewność wszystkim tym, którzy są sceptyczni, którzy mają pewne obawy, to w ustawie, którą procedujemy będzie zawarty bardzo jasny przepis dotyczący tego, że samorządy wszystko to mogą robić" - powiedział premier.

Dodał, że chodzi nie tylko o te samorządy, które podejmą się tego po wejściu w życie ustawy, ale również o te, które robią to teraz.

autorzy: Marcin Chomiuk, Ewa Wesołowska