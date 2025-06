Wybory prezydenckie 2025. Relacja na żywo

Wybory 2025: kiedy i gdzie można głosować?

Zagłosować można w niedzielę 1 czerwca 2025 roku w dniu II tury wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze w Polsce będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00.

Reklama

Aby przeprowadzić wybory, powołano ponad 32 tys. obwodowych komisji wyborczych w Polsce oraz 511 za granicą.

Wybory 2025: Jak uzyskać kartę do głosowania?

Aby zagłosować, trzeba udać się do swojego lokalu wyborczego i tam pobrać kartę do głosowania. Aby otrzymać kartę do głosowania, należy przedstawić komisji wyborczej dokument tożsamości, okazując np. dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem. Można również potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel. » Czytaj więcej na ten temat

Wybory 2025: Jak wygląda karta do głosowania?

Na terenie Polski karta do głosowania posiada dwie pieczęci. Pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) jest nadrukowana na karcie i ma kolor czarny. Druga pieczęć, stawiana ręcznie przez właściwą obwodową komisję wyborczą, może mieć dowolny kolor.

Prawy górny róg karty do głosowania jest ścięty - to element ułatwiający dla wyborców, którzy używają nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Na karcie do głosowania widnieją dwa nazwiska kandydatów na prezydenta z pustymi polami obok z miejscem na postawienie znaku "X" przy wybranym kandydacie.

Uwaga, karta do głosowania w Polsce nieco różni się wyglądem od kart do głosowania, które są wydawane za granicą. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tu.

Wybory 2025: Jak oddać ważny głos w wyborach?

Aby móc oddać ważny głos, należy w kratce z lewej strony nazwiska jednego, wybranego kandydata postawić znak X (dwie przecinające się linie w obrębie kratki).

Głos będzie nieważny, jeśli wyborca wskaże na karcie obu kandydatów, albo nie postawi znaku X przy żadnym nazwisku. Nie mają natomiast znaczenia dopiski na karcie do głosowania, jeśli są poza kratką. Na każdej karcie znajdzie się informacja o sposobie głosowania. »Czytaj więcej na ten temat

Wybory 2025: do kiedy trwa cisza wyborcza?

Cisza wyborcza rozpoczęła się na 24 godziny przed dniem głosowania - czyli o północy z piątku na sobotę, i trwa do jego zakończenia. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę 1 czerwca o godz. 21:00.

W czasie ciszy wyborczej nie można m.in. agitować na rzecz któregokolwiek z kandydatów czy publikować sondaży wyborczych. Za załamanie ciszy wyborczej grozi grzywna do wysokości nawet miliona złotych.

Czego jeszcze nie można robić w czasie ciszy wyborczej i komu zgłaszać przypadki naruszenia ciszy? Więcej na ten temat tutaj.

Wybory 2025: kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów?

Pierwsze sondażowe wyniki exit poll II tury wyborów prezydenckich poznamy 1 czerwca tuż po godzinie 21:00 po zamknięciu lokali wyborczych. Natomiast oficjalne wyniki wyborów prezydenckich powinniśmy poznać w poniedziałek 2 czerwca rano lub wczesnym popołudniem. "Liczę, że 2 czerwca będziemy dysponowali wynikami" - zapowiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) Sylwester Marciniak. »Czytaj więcej na ten temat

Wybory 2025. Wieczór wyborczy GRUPY DGP INFOR

W niedzielę, 1 czerwca, o godzinie 20:50 zapraszamy na specjalne wydanie wieczoru wyborczego GRUPY DGP INFOR – transmisja na żywo dostępna na naszych portalach: infor.pl, dziennik.pl, forsal.pl, gazetaprawna.pl oraz na kanale YouTube. Aby przejść do transmisji, kliknij tu