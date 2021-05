Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub. roku o zasobach własnych przez wszystkie kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat.

Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W poniedziałek po południu dokumenty związane z KPO zostały oficjalnie złożone przez Polskę w Komisji Europejskiej.

W Sejmie odbyło się we wtorek po południu drugie czytanie projektu ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Po II czytaniu odbyła się przerwa, a po niej izba przystąpiła - po przyjęciu wniosku o nieodsyłanie projektu do komisji i przejście do III czytania - do głosowań. Najpierw głosowanych było 10 poprawek złożonych podczas debaty przez kluby KO i PSL. Wszystkie zostały odrzucone.

Wśród odrzuconych poprawek znalazły się m.in. propozycja KO dotycząca gwarancji 40 proc. środków dla samorządów, a także poprawka PSL, które chciało zapisania w preambule ustawy, że środki z Funduszu Odbudowy będą wydatkowane na sprawiedliwych zasadach.

Następnie posłowie głosowali nad całością projektu ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. W głosowaniu udział wzięło 456 posłów. "Za" opowiedziało się 290 posłów; przeciwko zagłosowało 33 posłów, a 133 posłów wstrzymało się od głosu.

Podczas głosowania lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - który zapowiadał niepoparcie przez SP projektu - nie siedział w ławach rządowych, tylko w ławach poselskich razem z innymi parlamentarzystami jego ugrupowania.

