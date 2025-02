Maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień w górę

Za pobyt w izbie wytrzeźwień pobierana jest opłata. Stanowi ona dochód jednostki samorządu terytorialnego i również ona, a konkretnie jej organy stanowiące, decydują o wysokości tej opłaty. Określając ją organ uwzględnia przeciętny koszt pobytu osoby przyjętej i maksymalną wysokość opłaty określoną przez Ministra Zdrowia. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w poprzednim roku kalendarzowym, ustalany na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. To na tej podstawie minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w terminie do dnia 15 lutego, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, maksymalną wysokość opłaty za pobyt m.in. w izbie wytrzeźwień.

Jak wynika z obwieszczenia z 5 lutego 2025 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji, uległa ona kolejnemu podwyższeniu i wynosi obecnie 453,57 zł. Poprzednio obowiązująca stawka to 437,81 złotych, a więc mamy do czynienia ze wzrostem o 15,76 złotych. Oznacza to, że samorządy mają otwartą drogę do podjęcia uchwał, w których obowiązujące na ich terenie opłaty zostaną podniesione.

To samorządy prowadzą izby wytrzeźwień

Przypomnijmy, że izby wytrzeźwień mogą organizować i prowadzić organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50.000 mieszkańców i organy powiatu. Do ich zadań należy:

1) sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości;

2) wykonywanie wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno-sanitarnych;

3) udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy;

4) prowadzenie detoksykacji, jeżeli izba wytrzeźwień posiada odpowiednie pomieszczenie, urządzenia, wyposażenie i wykwalifikowany personel;

5) informowanie osób przyjętych do izby wytrzeźwień o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego;

6) współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zakładami leczniczymi prowadzącymi leczenie odwykowe oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.

Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień obejmuje także udzielone świadczenia zdrowotne, podane produkty lecznicze oraz detoksykację. Termin na jej uiszczenie wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a roszczenie o uiszczenie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym upłynął termin płatności. Obowiązek uiszczenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień nie powstaje, jeżeli wezwanie zostało doręczone po upływie 3 lat od dnia zwolnienia z izby wytrzeźwień.