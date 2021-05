"Jestem przekonany, że do końca obecnej kadencji Rady Polityki Pieniężnej powinien zostać utrzymany aktualny poziom stóp procentowych" - napisał Łon w artykule opublikowanym w portalu wGospodarce.pl.

Wskazał również, że "nie należy przykładać przesadnej wagi do wzrostu inflacji konsumpcyjnej, który to wzrost ma charakter przejściowy".

"Co ciekawe, warto zauważyć, że w okresie od lipca 2020 roku spadł z kolei poziom inflacji bazowej. Zmniejszyła się ona z 4,3% do 3,9%. Możemy więc dostrzec nie tylko objawy wzrostu presji inflacyjnej znajdującej swoje odbicie w pewnej zwyżce inflacji konsumpcyjnej, lecz także objawy spadku presji inflacyjnej, co uwidoczniło się we wspomnianym spadku inflacji bazowej" - dodał.

Zdaniem Łona, podwyżka stóp procentowych w obecnych warunkach makroekonomicznych mogłaby przydusić dynamikę popytu wewnętrznego.

Podczas posiedzenia 7 maja br. RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1%. Na majowym posiedzeniu RPP odrzuciła wniosek o podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5%. W marcu ub.r. RPP obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5 pkt proc. z 3,5 pkt proc.